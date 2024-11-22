Tükürük köfte adı bakın nereden geliyormuş...

Hüseyin Topuz

Tükürük köfte, Türk mutfağının sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biri olarak, adını ilginç bir şekilde hazırlanış biçiminden alır.

Adının kaynağı, köftenin pişirilmeden önce hazırlanırken, elle yoğrulup şekillendirilmesi ve pişirme sırasında sık sık çevrilmesi gibi yöntemlerle ilgilidir.

Bu süreç, köftenin adeta tükürükle ıslatılması gibi bir izlenim yarattığı için halk arasında "tükürük köfte" olarak anılmaya başlanmıştır.

Tükürük köfte adı, köftenin hazırlanış ve pişirilme yönteminden gelmektedir.

Köfte, genellikle elde yuvarlanarak şekillendirilir ve mangalda veya ocakta pişirilir.

Pişirme sırasında köfteler sürekli çevrilir ve ıslatılır. Köftelerin bu şekilde sulandırılması, köftenin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

Bu işlem, köftenin tükürükle ıslatılmasını andırdığı için "tükürük köfte" olarak adlandırılmıştır. Bu isim halk arasında yaygın olarak kullanılır ve zamanla köftenin adı olarak yerleşmiştir.