Tüm dünya alarmda! Nostradamus 2024’ü ön gördü: Felaket geliyor… Kehanetleriyle birçok şeyi öngören Fransız astrolog Nostradamus’un, 2024 kehanetleri ortaya çıktı. Dünya bir felaketin eşiğinde. İşte Nostradamus’un 2024 kehanetleri…

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16. yüzyıl Fransız eczacısı Michel de Notre-Dame, daha çok Nostradamus adıyla tanınan bir figürdü.

Öngörü yeteneğiyle ünlenen Nostradamus, 1555 yılında "Kehanetler" adlı kitabında derlenen yaklaşık bin şiirsel dörtlük içeren kehanetleriyle adını tarihe yazdırdı.

Nostradamus'un eserlerindeki şifreli ve sembolik dizeler, zaman içinde farklı yorumlara tabi tutuldu.

Fransız Devrimi, iki dünya savaşı, Adolf Hitler'in yükselişi, John F. Kennedy suikastı, 11 Eylül 2001 saldırıları ve son olarak koronavirüs pandemisinin başlangıcı gibi önemli tarihsel olaylar, Nostradamus'un kehanetlerinin öngördüğü olaylar arasında yer alıyor.

Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı.

Felaket geliyor

Kehanetleriyle tanınan Nostradamus, 2024 yılı için tsunami ve sel gibi büyük doğal felaketleri öngörüyor. Nostradamus'a göre, bu tür olaylar kaçınılmazdır ve düzenli aralıklarla gerçekleşmektedir.

Bir başka kehanetinde ise büyük bir savaşın başlayacağından ve savaş başladıktan 7 ay sonra insanların kötü eylemleri sonucunda öleceklerinden bahsediyor.