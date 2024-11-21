Tüm marketlerden toplatılacak! Ölümcül hastalığa sebep oluyor

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Gıda Standartları Ajansı (FSA), Tesco Tzatziki Dip ürününde yüksek miktarda salmonella bakterisi tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan testlerde, ünlü süpermarket zinciri Tesco'da satılan 200 gramlık ambalajlarda dahi tehlikeli seviyede salmonella bulunduğu belirlendi.

Uzmanlar, bu ürünü daha önce satın almış olan tüketicileri kesinlikle ürünü tüketmemeleri konusunda uyardı.

FSA, söz konusu ürünün hızla marketlerden toplatılması gerektiğini vurguladı. Tesco ise, ürünü satın alan müşterilerine para iadesi yapacaklarını duyurdu.

Peki, salmonella nedir? Belirtileri neler?

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu, bağırsak sistemini etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir bakteriyel hastalıktır.

Salmonella bakterileri, özellikle hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan ve dışkı yoluyla atılan mikroorganizmalardır.

İnsanlara genellikle kontamine olmuş su veya yiyecekler aracılığıyla bulaşan bu bakteri, tedavi edilmezse ölümcül olabilmektedir.

Salmonella enfeksiyonunun tipik belirtileri arasında ateş, kusma ve ishal yer alır. Bu belirtiler, bakterinin vücuda girmesinin ardından 12 ile 36 saat içinde başlar ve 2 ila 7 gün arasında devam edebilir.