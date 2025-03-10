Tüm memurları ilgilendiriyor: Performansı düşük olanın işine son veriliyor

Haber Merkezi

İngiltere’de kamu sektöründe köklü değişiklikler hayata geçirilmeye hazırlanıyor. The Telegraph gazetesinin haberine göre, hükümet düşük performans gösteren memurların işten çıkarılması için yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Yeni sistemle birlikte, kamu hizmetlerinde verimliliği artırılması, hizmet kalitesini yükseltilmesi ve vatandaşların daha etkin bir kamu yönetimiyle karşılaşması hedefleniyor.

Sendika ve kamu çalışanları tarafından tepkiye karşılanıyor olsa da bu karar yürürlüğe alındığı anda performansı yetersiz görülen memurlar için ihraç kararı verilecek.

KAMUDA VERİMLİLİK PLANLAIYOR

İngiliz hükümeti, kamu sektöründe verimliliği artırmak adına memurların performansını daha sıkı denetleyecek ve yetersiz görülenleri görevden alacak. Bu kapsamda, memurların iş yerindeki performansları daha sistematik bir şekilde değerlendirilecek ve belirlenen standartları karşılamayanlar için adımlar atılacak.

Yeni düzenlemeye göre:

Görevlerini yerine getirmekte yetersiz kalan memurlar tespit edilecek.

Performansı düşük olan memurlar için önce uyarı ve iyileştirme süreçleri devreye girecek.

Belirlenen sürede gelişme kaydedemeyenler işten çıkarılacak.

Hükümet yetkilileri, düşük performans gösteren çalışanların sistem içinde kalmasının kamu hizmetlerinde ciddi bir verimsizlik yarattığını ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini düşürdüğünü savunuyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, kamu sektöründe daha dinamik ve etkin bir çalışma ortamı oluşturulması planlanıyor.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

İngiltere’de hali hazırda kamu sektöründe çalışan yaklaşık 5,7 milyon memur bulunuyor. Ancak yapılan araştırmalara göre, birçok kamu kurumunda verimlilik oranı düşüş gösteriyor ve bazı çalışanlar iş yükünü yeterince karşılayamıyor.

Hükümetin getireceği yeni sistem kapsamında, memurların performansı düzenli olarak denetlenecek ve belirlenen kriterlere uymayan çalışanlar için önce uyarı mekanizması devreye sokulacak. Eğer çalışanın performansında iyileşme görülmezse, işten çıkarılma süreci başlayacak.

Yetkililer, bu sistemin özel sektörde uygulanan performans değerlendirme süreçlerine benzeyeceğini ve kamu çalışanlarının da artık daha sıkı denetleneceğini ifade ediyor.