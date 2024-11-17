Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! 2025’ten itibaren geçerli: 1810 TL ödenecek

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren devrim niteliğindeki bir uygulama 1 Ocak 2025 tarihinde hayatımıza girmeye hazırlanıyor.

Yeni sistemle birlikte, akaryakıt alımlarında artık araç plakaları manuel olarak girilmeyecek. Bunun yerine, araçlara takılacak çipler sayesinde tüm bilgiler otomatik olarak sisteme kaydedilecek.

Bu yenilik, akaryakıt istasyonlarında dolum işlemlerini hızlandırmayı ve hataları en aza indirmeyi hedefliyor.

Araçlara yerleştirilecek çipler, dolum ağzına monte edilecek ve akaryakıt pompasındaki çip ile iletişim kurarak aracın plaka bilgilerini tanıyacak. Her işlemde, alım miktarı ve araç bilgileri otomatik olarak kayıt altına alınacak.

Ayrıca, bu teknoloji ile sahtecilik ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek olan bu uygulama, akaryakıt sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

ÇİPİN MALİYETİ BELLİ OLDU

2025 yılında devreye girecek çipli akaryakıt sistemiyle ilgili yeni detaylar açıklandı. Araçlara takılacak olan çiplerin maliyeti 1810 TL + KDV olarak belirlendi. Ancak bu fiyatın, ilerleyen dönemde yeniden değerleme oranına bağlı olarak artabileceği ifade ediliyor.

Montaj işlemi ise yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılacak. Araç sahipleri, bu çipleri mobil ekipler aracılığıyla bulundukları yerde ya da servislerde taktırabilecek.

Akaryakıt istasyonları, her bir pompa adasına çip takılması için yaklaşık 210 bin TL harcayacak. Ortalama bir istasyon, tüm pompalarını bu sisteme uygun hale getirmek için 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir yatırım yapacak. Türkiye genelindeki 12 bin 458 istasyonda, toplam maliyetin 11.5 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

Araç sahipleri için de bu dönüşümün bedeli netleşti. 23 milyon aracın çip taktırmasıyla, bu değişimin toplam maliyeti yaklaşık 84 milyar TL’yi bulacak. Çip montaj işlemleri, yetkilendirilmiş servis noktalarında yapılacak. Ayrıca, 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkan her araç, Taşıt Tanıma Sistemi’ne (TTB) sahip olmak zorunda kalacak.