Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmadan önce kontrol etmeyen yandı! Para cezası kesiliyor

Haber Merkezi

İngiltere’de otomotiv uzmanı Alex Lee tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı.

Yapılan uyarıda gece ve kötü hava koşullarında trafiğe çıkılmadan önce araç farlarının kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Trafik kanunlarına göre, belli koşullarda kısa farları kullanmamak, ciddi para cezalarına ve hatta sürüş yasağına neden olduğundan farların kontrol edilmeden çıkılması durumunda sürücülerin ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalacakları belirtildi.

KONTROL ETMEYENE PARA CEZASI KESİLECEK!

Otomotiv uzmanı Alex Lee tarafından yapılan uyarıda, sürücülerin her koşulda özellikle de görüş mesafesinin azaldığı anlarda, farlarını kullanmaları gerektiğini vurguladı.

İngiltere Karayolları Trafik Kanunu'na göre, görüş mesafesi 100 metreden daha az olduğunda ya da gece saatlerinde araç kullandığınızda farların açılması zorunlu olduğu belirtildi.

Eğer bu kurallara uymaz ve tespit edilirse 100 sterline kadar para cezası kesebilir ve bu durumun tekrarı halinde bu ceza 1.000 sterline kadar çıkabileceği bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.