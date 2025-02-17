Tüp fiyatlarına Şubat zammı: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz tüp fiyatları arttı! İşte, güncel tüp fiyatları

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Doğalgaz doldurma gazları olarak işleme alınan tüp gaz çeşitleri iç belirlenen güncel satış fiyatları zamlandı. Şubat ayı itibarıyla yapılan zamlarla birlikte farklı tüp çeşitlerinde fiyatlar değişkenlik gösterdi.

Doğal gazın doldurma gazları olarak satıldığı tüplerin güncel fiyatları, 2025 yılının ilk günlerinden itibaren yeni tarifelerle uygulanmaya başladı.

Gelen zamlar, hem mutfak tüpleri hem de sanayi tüplerini kapsıyor ve farklı kullanım alanlarına göre fiyatlarda belirgin bir yükseliş gözleniyor.

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi sektörün önde gelen firmalar tarafından zamlı fiyat tarifesi paylaşıldı. İşte, güncel tüp fiyatları…

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 223,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 995,00 Türk Lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 995,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 995,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 935,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 2.188,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.450,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 3.670,00 Türk Lirası

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 935,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 2.188,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.450,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.670,00 Türk Lirası