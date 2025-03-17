TÜPRAŞ temettü ödeme takvimi: TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman yatacak?

Hüseyin Topuz

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 2024 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu.

Tüpraş (TUPRS) yatırımcıları, 2024 yılı kârından pay almak için adeta gün saymaya başladı.

Şirket, 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe denk geliyor. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.

TÜPRAŞ'ta temettü alacak olan yatırımcılar temettü ödemelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.

Peki, TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar yatırılacak? İşte temettü ödemesi hakkında merak edilenler...

TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman yatacak?

Tüpraş, 2025 yılı için toplamda 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.

Buna göre ilk taksit 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. İkinci taksit olan 6,30 TL ise 30 Eylül'de ödenecek.