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Turistler için dünyanın en iyi ülkesi belli oldu! Türkiye sıralamasıyla listeye damga vurdu

Turistler için dünyanın en iyi ülkesi belli oldu! Türkiye sıralamasıyla listeye damga vurdu Dünyanın en prestijli seyahat dergilerinden biri olan Condé Nast Traveler, 2024 yılı için düzenlediği Readers' Choice Awards sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre turistler için en iyi ülkeler listesinin zirvesi dikkat çekti. İşte, o ülkeler…