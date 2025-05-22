Turistler için dünyanın en iyi ülkesi belli oldu! Türkiye sıralamasıyla listeye damga vurdu

Haber Merkezi
Dünyanın dört bir yanındaki gezginlerin oylarıyla şekillenen Condé Nast Traveler dergisinin 2024 "Readers' Choice Awards" listesi açıklandı.
Her yıl seyahat tutkunlarının büyük bir merakla beklediği bu liste, turizm trendlerine ışık tutarken, aynı zamanda gezginlerin değişen beklenti ve tercihlerini de gözler önüne seriyor.
Kültürel zenginlik, doğal güzellikler, yerel mutfak, ulaşılabilirlik ve genel deneyim gibi kriterlere göre değerlendirilen ülkeler arasında Asya, Avrupa ve Okyanusya'dan dikkat çeken destinasyonlar öne çıkıyor.
İŞTE TURİSTLER İÇİN EN UYGUN ÜLKELER
Japonya – 92.04
Portekiz – 91.37
Türkiye – 91.25
İtalya – 90.99
İspanya – 90.81
Tayland – 90.79
Vietnam – 90.59
Yeni Zelanda – 90.41
İrlanda – 90.30
Yunanistan – 90.25