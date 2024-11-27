Turizm Devi Tarihe Karıştı: İflas Kararı Açıklandı! Tüm Seferler İptal

Haber Merkezi

Almanya'nın ünlü turizm şirketi We-Flytour GmbH, iflas ettiğini duyurdu. Cumartesi günü yapılan açıklamada, şirketin iflas başvurusunda bulunacağı ve tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Şirketin likidite problemleri yaşamasına, kredi kartı sağlayıcısının değişimiyle oluşan aksaklıkların neden olduğu ifade edildi.

Türkiye ve Mısır’da bulunan yaklaşık 1.500 yolcu bu gelişmeden etkilenirken, Alman Seyahat Güvenliği Fonu (DRSF) devreye girdi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Cumartesi günü yapılan açıklamada, Almanya merkezli We-Flytour GmbH’ın finansal sorunlar nedeniyle iflas başvurusunda bulunacağı bildirildi.

Şirket, Türkiye ve Mısır’da tatilde olan 1.500 yolcunun güvenli dönüşünü sağlamak için DRSF ile iş birliği yapıyor.

Alman Seyahat Güvenliği Fonu (DRSF), etkilenen yolcuların tatillerini güvence altına almak ve rezervasyon ödemelerini iade etmek için çalışmalara başladı.

Kredi kartı sağlayıcısındaki değişim sürecindeki aksaklıkların bu iflasa yol açtığı ifade edildi. Şirket, ilerleyen dönemler için yapılan rezervasyonların tam iadesini garanti etti.