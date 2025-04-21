Türk alüminyum devi konkordato ilan etti! 35 yıllık devir kapanıyor

Bilecik 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Türkiye'nin alüminyum sektöründeki öncülerinden olan Arslan Alüminyum konkordato başvurusunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato başvurusu sonuçlandı.
Mahkeme tarafından şirkete,3 aylık geçici mühlet kararı verildiği belirtildi. 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olan mühlet sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.
DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU!
Türkiye’nin önde gelen alüminyum üreticileri arasında yer alan şirket hakkında verilen geçici mühlet kararıyla birlikte konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtildi.
Görevlendirilen komiserler tarafından yapılacak ön inceleme ve tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 3 Temmuz 2025 günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildiği kaydedildi.