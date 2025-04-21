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Türk alüminyum devi konkordato ilan etti! 35 yıllık devir kapanıyor

Türk alüminyum devi konkordato ilan etti! 35 yıllık devir kapanıyor Türkiye’nin önde gelen alüminyum üreticilerinden olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti. Sektörde büyük bir yankıya neden olan konkordato başvurusunda mahkemeden karar çıktı.