Türk inşaat devinden konkordato talebi! Borçları çığ gibi büyüdü

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Türkiye merkezli inşaat şirketleri arasında yer alan Egemen Plan Proje İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (EGEMEN PLAN PROJE) son dönemlerde konkordato ilan eden büyük şirketler arasına eklendi.

Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle hem birçok bankaya hem de birçok şirkete borcu olan Egemen Plan Proje konkordato talebinde bulunmuştu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gerçekleştirilen 21 Haziran 2023 tarihli konkordato talebi 10 Aralık 2024 tarihi itibari ile sonuçlandı.

BANKLARA BORÇLUYDU!

Gerçekgundem’de yer alan habere göre Egemen Plan Proje’nin, Denizbank A.Ş., Anadolu Bankası A.Ş., Türkiye Ziraat Bankası A.Ş., Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., ING Bank A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. gibi pek çok kuruma ve bankaya borcu olduğu belirtildi.

Bankalar haricinde birçok şirkete de borcu bulunan şirketin konkordato talebi kabul edilerek borçlarda yeniden yapılandırılmaya gidildi.

Şirketin borçlarının, konkordato tasdik kararının kesinleştiği tarihten itibaren 60 ay içinde eşit taksitlerle ödenmesi hükme bağlandı.

Şirket konkordato tasdik kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte, borçlarını belirlenen plana göre ödemeye başlayacak. Ayrıca kararın, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kamuoyuna ilan edilmesi ve ilgili taraflara bildirilmesi kararlaştırıldı.

Egemen Plan Proje İnşaat, bu süreçten sonra faaliyetlerine yeniden yapılandırılmış bir borç planıyla devam edecek.