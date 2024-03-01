Türk kahvenize 1 çay kaşığı tereyağı ekleyin, diyabeti unutun…. Canan Karatay eşsiz faydaları olan tereyağlı Türk kahvesini önerdi. Kahvenize ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı ile diyabeti tarihin tozlu raflarına yolcu edeceksiniz. İşte, tereyağlı Türk kahvesinin faydaları…

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Kahve çeşitleri arasında kültürümüzün en iyi simgelerinden olan Türk kahvesi sağlık açısından oldukça yararlı bir içecektir.

Çoğu uzmanın her gün en az bir fincan içilmesinin kalp damar sağlığı açısından yararlı olduğunu söylediği Türk kahvesinin faydalarına fayda ekleyeceğiniz tarifi Prof. Dr. Canan Karatay önerdi.

Duyulduğu zaman pek hoşlanılmayan ancak bir araya geldiklerinde sağlığınız için bulunmaz nimetleri sunacak bu tarif ile diyabetin kökünü kazıyacaksınız.

Tereyağlı Türk kahvesinin faydaları

Birçok kişi için damak tadına oldukça uzak olan tereyağlı Türk kahvesi sağlık açısından faydaları oldukça fazla olan bir içecektir.

Tereyağlı kahve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca felç, inme ve özellikle de tip-2 diyabet riskini de azaltıcı etki sunuyor.

Karatay'ın şiddetle önerdiği ve "Her derde deva" dediği tereyağlı kahve, aynı zamanda yağ yakımını hızlandırarak kilo verme sürecine de katkı sağlıyor.

Ayrıca tereyağlı kahve tüketmeniz iştahı bastırıcı özellik sağlayacağından tokluk hissi sağlayarak kilo vermenizde oldukça etkili bir yöntem olacaktır.

Tereyağlı Türk kahvesi tarifi

1 fincan suya 1 tatlı kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı tuzsuz tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Ardından kahveyi ocakta kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Tereyağı tamamen eriyene dek karışımı bekletin. Kahve köpüklü bir hal aldığında ve hafifçe kaynamaya başladığında fincanlara dökerek servis edebilirsiniz.