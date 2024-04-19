Türk kahvesine 1 gram atın, köpük banyosu olacak... Türk kahvesini bol köpüklü sevenler, bu tarifi uygulasın! Adeta köpük banyosu olacak...

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Türk kahvesi, Türk mutfağının önemli bir parçası olan ve özellikle Türkiye'de geleneksel olarak tüketilen bir kahve çeşididir.

Türk kahvesi, ince öğütülmüş kahve çekirdekleriyle yapılan ve genellikle cezve adı verilen özel bir kahve pişirme kabında hazırlanan yoğun ve aromatik bir içecektir.

Türk kahvesini köpüklü içmek bir keyif işidir; ancak doğru pişirilmediğinde köpüksüz kalabilir.

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır diye merak edenler için ipucu haberimizde.

İşte köpük fışkırtacak olan yöntem...

Çok köpüklü Türk kahvesi yapmak isteyenler pişirirken içerisine bir tutam karbonat atabilir.