Türk kahvesini İstanbul'a getiren paşa bakın kimmiş!

Yağmur Dinç

40 yıllık hatırı olan, kokusu ve lezzeti ile mest eden Türk kahvesi, 14. yüzyılda topraklarımıza geldi.

Türk kahvesinin kendine has tadı, köpüğü, kokusu, sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği vardır.

Öyle ki, telvesi ile ikram edilen tek kahve türüdür.

5 Aralık Türk Kahvesi Günü vesilesi ile kahvenin tarihçesi merak konusu oldu.

Osmanlı'dan günümüze miras kalan bu lezzeti, topraklarımıza bakın kim getirmiş...

YEMEN'DEN GELDİ

Özdemir Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyılda önemli bir devlet adamı ve Yemen Valisi olarak bilinir.

Yemen, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet olup, Özdemir Paşa'nın bu bölgedeki yönetimi, aynı zamanda kahve tarihinin de önemli bir dönüm noktasıdır.

Sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa'nın babası olan Memlûk Çerkeslerinden Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirdi.

Yeni hazırlama yöntemi ile kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını aldı.