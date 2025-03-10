Türk mobilya devi için tehlike çanları çalıyor! Konkordato başvurusu sonuçlandı

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Son dönemlerde üretimiyle dikkat çeken birçok yerli firma iflasla burun burana kalmaya devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen mobilya markaları arasında yer alan Niens Grup Mobilya tarafından geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusu yapılmıştı.

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Niens Grup Halı Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ens Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Mobilya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Niens Grup Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Halil İbrahim Erol hakkında yaptığı konkordato başvurusu kabul edildi.

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru 3 Mart 2025 itibariyle sonuçlandı.

KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİ!

Mahkemenin, 27 Şubat 2025 tarihli kararıyla, 7101 sayılı Kanunun 289. maddesi gereğince davacıların talebini değerlendirerek, 3 Mart 2025 itibarıyla bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti.

Aynı zamanda, 7101 sayılı Kanun ile değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 297. maddesi uyarınca borçluların mal varlıklarına yönelik muhafaza tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme, konkordato sürecinin yönetilmesi için daha önce görevlendirilen Hukukçu Nevra Başkal ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Melek Bolat’ı Konkordato Kesin Komiser Heyeti olarak atadı.

Kesin mühlet kararı, Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun Resmi İlan Portalı’nda ilan edilecek.