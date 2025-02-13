Türk mobilya devi konkordato talep etti! Birçok üreticiyle iş birliği yapıyordu

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Türkiye’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren Pramo Mobilya konkordato talebiyle gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Son zamanlarda mali sıkıntılar ile karşı karşıya kalan şirketin konkordato talebini değerlendiren Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı dikkat çekti.

Kocaeli’ndeki birçok üreticiyle iş birliği yapan mobilya sektörünün önde gelenleri arasında yer alan şirket için daha önce verilmiş olan 2 ay mühlet kararının yetersiz gelmesinin ardından 10 Şubat 2025 tarihi itibariyle 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Söz konusu kararın ise, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 289. maddesi gereğince alındığı belirtildi. Ayrıca 2 aylık mühlet sürecinde konkordato komiseri olarak görev yapan mali müşavir Tuncer Karaman’ın görevinin devam edeceği de mahkeme tarafından kararlaştırıldı.

İTİRAZ HAKKI VERİLDİ

Mahkeme alacaklılar için, İİK’nın 288. maddesi uyarınca alacaklıların kesin mühlet kararına itiraz edebileceğini açıkladı. Alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak, konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren bir durum olmadığını delilleriyle birlikte sunabilecek ve konkordato talebinin reddini talep edebileceği belirtildi.

1 yıl kesin mühlet kararı veren mahkeme, Pramo Mobilya’nın konkordato davasının duruşmasını 29 Ocak 2026 tarihinde saat 14:00’e erteledi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve şirketin mali durumunun nasıl şekilleneceği, önümüzdeki dönemde netleşecek.