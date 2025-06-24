Türk tekstil devi konkordato ilan etti! 15’ten fazla ülkeye ihracat yapıyordu

Türkiye’nin önde gelen Kahramanmaraş merkezli tekstil devi son dönemlerde yaşanan mali darboğaz nedeniyle Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yapılan konkordato başvurusu hakkında mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

15 ülkeye ihracat yapan dev şirket hakkında verilen mühlet kararının borçlarıyla sınırlı olma kaydıyla verildiği belirtildi.

50 BİN TON ÜRETİM YAPILIYORDU

Zefe Tekstil, iplik ve kumaş üretimi alanında faaliyet göstermesinin yanı sıra yıllık 50 bin ton üretim yapıyordu. Yurt dışı pazarında önemli bir noktaya olan firma 15 senedir piyasada varlık gösteriyor.

Mahkeme ayrıca, bu süreçte şirketin mal varlıklarının korunmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti. Bu kapsamda, mahkeme izni olmaksızın rehin tesis edilmesi, taşınmaz ya da işletmenin devri, kefalet verilmesi gibi işlemler geçici olarak yasaklandı.

İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca alınan geçici mühlet kararının, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile resmi ilan portallarında yayımlanmasına karar verildi.