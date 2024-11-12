Türk vatandaşlarına en kolay vize veren ülkeler hangileri?

Hüseyin Topuz

Vize başvuru süreci, birçok insan için karmaşık ve zorlu olabilir. Ancak, bazı ülkeler seyahatseverlere daha kolay vize imkanları sunarak bu süreci daha basit hale getirir.

Kolay vize veren ülkeler, genellikle seyahat edenlerin ilgisini çeker ve daha fazla turist çekmeyi amaçlar.

En kolay vize veren ülkeler genellikle turistik amaçlarla ziyaret etmek isteyenler için vize süreçlerini basitleştiren ve hızlı sonuçlandıran ülkelerdir.

İşte 2024 yılı itibariyle Türk vatandaşlarına en kolay vize veren bazı ülkeler...

Karadağ (Montenegro)

Karadağ, Türkiye ile vizesiz seyahat anlaşması olan ülkelerden biridir. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz kalabilirler.

Gürcistan

Gürcistan, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunan bir başka ülkedir. Kimlikle giriş yapılabilen nadir ülkelerden biridir ve 1 yıla kadar vizesiz kalma hakkı sağlar.

Sırbistan

Sırbistan da Türk vatandaşlarından 90 güne kadar vize istemeyen ülkeler arasında yer alır.

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek'e seyahat eden Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz giriş yapabilirler.

Arnavutluk

Türk vatandaşları, Arnavutluk'a vizesiz olarak giriş yapabilirler ve 90 güne kadar kalabilirler.

Makedonya (Kuzey Makedonya)

Kuzey Makedonya, Türk vatandaşlarından 90 güne kadar vize talep etmez.

Kosova

Kosova da Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunar ve 90 güne kadar kalma hakkı verir.

Ukrayna

Ukrayna, Türk vatandaşlarına kimlikle seyahat imkanı tanır ve 90 güne kadar vizesiz kalma hakkı sağlar.

Moldova

Moldova, Türk vatandaşlarının 90 güne kadar vizesiz kalmasına olanak tanır.

Tayland

Tayland, Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması sunar ve 30 güne kadar kalma hakkı verir.

Bu ülkeler dışında, birçok ülke de Türk vatandaşlarına online vize (e-vize) veya varışta vize (kapıda vize) gibi kolaylıklar sunmaktadır.

Seyahat planı yapmadan önce ilgili ülkenin güncel vize politikalarını kontrol etmekte fayda vardır.