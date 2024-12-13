Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? TCMB faiz toplantısı ne zaman?

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 2024 yılının son toplantısını gerçekleştirecek.
Yılın son faiz kararının belirleneceği bu toplantı yatırımcıları ilgi odağı olmuş durumda. Bir önceki toplantıda yüzde 50 seviyelerinde tutulan faiz oranının yılın son ayında ne kadar olacağı büyük bir merakla bekleniyor.
Yılın son faiz kararının belirleneceği toplantının tarihi konusunda araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, TCMB faiz kararı belli oldu mu? TCMB faiz toplantısı ne zaman?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Aralık ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Belirlenen takvime göre, Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı toplantısı, 26 Aralık 2024 Perşembe günü yapılacak ve alınan faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak.