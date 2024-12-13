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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? TCMB faiz toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? TCMB faiz toplantısı ne zaman? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2024 yılının son faiz toplantısını gerçekleştirecek. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen faiz kararı merakla beklenirken toplantının ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, TCMB faiz kararı belli oldu mu? TCMB faiz toplantısı ne zaman?