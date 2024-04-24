Türkiye diyenler yanıldı! Dünyada en çok zeytin üreten ülke bakın neresiymiş

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Zeytin, Türkiye'nin damak zevklerinden ve geleneksel tarım ürünlerinden biri olarak dünya genelinde büyük bir ilgi görüyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), International Trade Centre'ın verilerine göre yapılan araştırmada zeytin üretiminde zirvede olan ülkeleri belirledi.
Sonuçlar ise pek çok kişiyi şaşırttı. Herkes ilk sırada Türkiye olduğunu düşünüyordu.
Bakın en çok zeytin üreten ülke neresiymiş…
Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler
Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM'in International Trade Centre'dan aldığı son verilere göre, dünyada en çok zeytin üreten ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir;
1- İspanya
2- Mısır
3- Türkiye
4- Cezayir
5- Yunanistan
6- Fas
7- Suriye
8- İran
9- Peru
10- Arjantin