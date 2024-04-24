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Türkiye diyenler yanıldı! Dünyada en çok zeytin üreten ülke bakın neresiymiş

Türkiye diyenler yanıldı! Dünyada en çok zeytin üreten ülke bakın neresiymiş Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu. Herkes Türkiye sanıyordu. Bakın en çok zeytin üreten ülke neresi çıktı!