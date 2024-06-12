Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Milletler Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı başladı. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Hong Kong etabındaki ilk maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Hong Kong'ta devam eden üçüncü haftanın ikinci karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni ilk 8’de tamamlaması durumunda 20-23 Haziran’da düzenlenecek finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Peki, Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 15:30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.