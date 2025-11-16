Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? İşte İspanya maçı öncesi tüm ihtimaller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik viraja girerken gözler İspanya karşılaşmasına çevrildi.

Turnuvaya katılım şartları ve olası senaryolar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

2026’da ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası’nda format genişletildi ve toplam takım sayısı 48’e yükseltildi. Bu doğrultuda Avrupa’dan turnuvaya 16 takım katılacak.

Kasım ayında sona erecek olan Avrupa elemelerinde, her grubun lideri doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak.

Gruplarını ikinci sırada bitiren 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım, toplamda 16 takımlık play-off etabında mücadele edecek.

Play-off maçları 2026 Mart ayında tek maç üzerinden oynanacak ve bu turu geçen 4 takım Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

Peki, Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır?

A Milli Takım, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Bu sonuçla birlikte Milliler, 2026’nın Mart ayında oynanacak olan play-off karşılaşmalarında mücadele edecek.

Türkiye, gruptaki son maçta lider İspanya’yla karşılaşacak. Milliler, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarırsa, hem genel averaj hem de atılan gol sayısında İspanya’nın önüne geçerek grubu lider bitirebilir.

Bu skorun gerçekleşmesi halinde Türkiye, hiçbir play-off sürecine ihtiyaç duymadan doğrudan Dünya Kupası bileti alacak.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Gruptaki son karşılaşma olan İspanya - Türkiye karşılaşması 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Dev mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.