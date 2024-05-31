Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi'nde oynanacak olan Türkiye - Güney Kore maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte maçın detayları..

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Milletler Ligi’nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Filenin Sultanları, ABD’de düzenlenen ikinci haftanın üçüncü karşılaşmasında Güney Kore ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, ABD'de oynadığı iki maçta iki galibiyet elde etti. Almanya ve Sırbistan'ı mağlup etmeyi başaran millilerimiz Güney Kore ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları aldığı galibiyetlerle Milletler Ligi'nde 4. sıraya yükseldi. Milliler üçüncü hafta sonunda ilk 8'de yer alması durumunda Tayland’da düzenlenecek finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Türkiye - Güney Kore voleybol maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman?

Türkiye - Güney Kore maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.