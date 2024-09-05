Türkiye haritası alev alev! Resmen rekor kırıyor; 81 il için uyarı verildi Türkiye haritası kırmızıya büründü, meteoroloji kaynakları rekoru duyurdu. İstanbul başta olmak üzere 81 il için uyarı geldi.

Editör: Kübra Kireççi

Bu yıl Türkiye adeta sıcak hava dalgalarının etkisi altında.

İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında termometreler rekor sıcaklıkları göstermeye devam ediyor.

Meteorolojiden gelen uyarılara göre, 81 ilde sıcaklıklar uzun yıllardır görülmemiş seviyelere çıkıyor.

EYLÜL AYINDA YAZ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla Eylül ayı sıcaklık tahminini duyurdu.

Paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

“Kıpkırmızıyız. Bu şu demek sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde gidiyor. Örneğin; İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına göre şu sıralar 25-26 derecelerde olmamız gerekirken 30 derecelerdeyiz. Bu sapma fazla, böyle olunca da Eylül'ün yazdan bir farkı kalmıyor...”