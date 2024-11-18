Türkiye için kritik uyarı! Böylesi ilk kez görülecek: Perşembeden itibaren...

Yağmur Dinç
Türkiye, soğuk günlere uyanıyor.
Kavurucu sıcaklar geride kalırken, sisli ve serin havalar ülke genelinde hakim olmaya başladı.
Meteorolojik veriler ise önümüzdeki günler için uyarı sinyalleri verdi.
FIRTINA YOLDA
Hava Forum'un X hesabındaki paylaşımına göre, perşembeden itibaren 81 ilde fırtına etkili olacak.
Paylaşımda, "Perşembeden itibaren Türkiye'de ağaçları yerinden söken, çatıları uçuran lodos fırtınası gündem olabilir. Ayrıca lodos ile ülke genelinde stres yükselecektir..." ifadeleri kullanıldı.
Vatandaşların, fırtınaya karşı temkinli olması gerektiği konusunda uyarılar da yapıldı.