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Türkiye için kritik uyarı! Böylesi ilk kez görülecek: Perşembeden itibaren...

Türkiye için kritik uyarı! Böylesi ilk kez görülecek: Perşembeden itibaren... Meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde 21 Kasım Perşembe gününden itibaren lodos fırtınası bekleniyor.