Türkiye - İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti.
Grubunu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren millilerimiz, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milliler, İtalya'yı elemesi halinde yarı finalde Belçika - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Basketbolseverler Türkiye - İtalya maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Türkiye - İtalya maçı ne zaman?
Türkiye - İtalya çeyrek final maçı 24 Haziran Salı günü oynanacak. Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye ile İtalya arasındaki maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.