Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası üçüncü maçında Kanada ile kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın merak edilenleri...

Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 09:45
2025 FIVB Dünya Şampiyonası heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Tayland'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynanıyor.

D Grubu'nda mücadele eden millilerimiz gruptaki ilk iki maçında İspanya ve Bulgaristan'ı set vermeden mağlup etmeyi başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Kanada ile kozlarını paylaşacak.

Voleybolseverler Türkiye - Kanada maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye - Kanada maçı ne zaman?

Türkiye - Kanada maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

