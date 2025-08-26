2025 FIVB Dünya Şampiyonası heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Tayland'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynanıyor.

D Grubu'nda mücadele eden millilerimiz gruptaki ilk iki maçında İspanya ve Bulgaristan'ı set vermeden mağlup etmeyi başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Kanada ile kozlarını paylaşacak.

Voleybolseverler Türkiye - Kanada maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye - Kanada maçı ne zaman?

Türkiye - Kanada maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.