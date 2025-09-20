Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kupa organizasyonu, 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla yapılacak.
Kupa, 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek ve 11 maç haftasına sahne olacak.
Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçların ardından 3. tura yükselen takımlar belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi 26 Eylül Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştirilecek.
TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.