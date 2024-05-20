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Türkiye Kupası final maçı! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye Kupası final maçı! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği maçın detaylarını sizler için derledik. İşte maçın bilgileri...