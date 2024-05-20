Türkiye Kupası final maçı! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

2024 Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Bilindiği üzere yarı finalde Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş ile Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor finale kalma başarısı göstermişti.
Finalistlerin belli olmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası final maçının hangi tarihte ve nerede oynanacağı hakkında aramalar hız kazandı.
Sezonu kupa ile tamamlamak isteyen iki ekibin kozlarını paylaşacağı maçın detaylarını sizler için derledik.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar..
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman?
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü oynanacak. Final maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.