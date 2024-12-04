Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 18 maç...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur müsabakaları dün oynanan 5 karşılaşma ile başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Futbolseverler Türkiye Kupası 4. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.
4 Aralık 2024 Çarşamba günü oynanacak 18 maçın detaylarını sizler için derledik.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
4 Aralık 2024 Çarşamba
13:00 Alanyaspor - Fethiyespor
13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü
13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer
13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor
13:30 Menemen FK - Elazığspor
13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor
13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK
13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK
13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK
15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü
18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ
20:30 Bursaspor - Van Spor FK