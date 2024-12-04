Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 18 maç...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur müsabakaları dün oynanan 5 karşılaşma ile başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Futbolseverler Türkiye Kupası 4. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.

4 Aralık 2024 Çarşamba günü oynanacak 18 maçın detaylarını sizler için derledik.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

4 Aralık 2024 Çarşamba

13:00 Alanyaspor - Fethiyespor

13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü

13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer

13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor

13:30 Menemen FK - Elazığspor

13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor

13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK

13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK

13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK

15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü

18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ

20:30 Bursaspor - Van Spor FK

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Hüseyin Topuz
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