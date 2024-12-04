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Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 18 maç...

Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 18 maç... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bugünün maç programı..