Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 4 maç...

Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
Futbolseverler Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maçlarının detaylarını öğrenmek için arama yapmaya başladı.
7 Ocak 2025 Salı günü oynanacak Türkiye Kupası maçlarının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
7 Ocak Salı
13:00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor A.Ş.
15:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
19:00 Sivasspor - Beşiktaş
21:00 Antalyaspor - Kocaelispor