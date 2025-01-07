Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 4 maç...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Futbolseverler Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maçlarının detaylarını öğrenmek için arama yapmaya başladı.

7 Ocak 2025 Salı günü oynanacak Türkiye Kupası maçlarının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

7 Ocak Salı

13:00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor A.Ş.

15:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19:00 Sivasspor - Beşiktaş

21:00 Antalyaspor - Kocaelispor

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Hüseyin Topuz
Seo Editor