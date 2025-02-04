Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 4 maç...

Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ikinci hafta maçları bugün oynanmaya başlıyor.
Futbolseverler Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak müsabakaların detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
4 Şubat Salı günü oynanacak Türkiye Kupası maçlarının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
4 Şubat Salı
13:00 Kocaelispor - Sivasspor
15:30 Başakşehir FK - Çorum FK
18:00 Konyaspor - Eyüpspor
20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor