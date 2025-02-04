Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 4 maç...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ikinci hafta maçları bugün oynanmaya başlıyor.

Futbolseverler Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak müsabakaların detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

4 Şubat Salı günü oynanacak Türkiye Kupası maçlarının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

4 Şubat Salı

13:00 Kocaelispor - Sivasspor

15:30 Başakşehir FK - Çorum FK

18:00 Konyaspor - Eyüpspor

20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor

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Hüseyin Topuz
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