Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 8 maç...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Bugün oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bugünün maç programı..

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 11:24
Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Tur maçları bugün oynanmaya başlıyor.

Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.

Futbolseverler Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak müsabakaların detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

2 Eylül 2025 Salı günü oynanacak Türkiye Kupası maçlarının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

2 Eylül Salı

13:30 12 Bingölspor - Mardin 1969 Spor 

15:00 1923 M.K.Paşaspor - Altay 

15:00 Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor 

15:00 Polatlı 1926 Spor - Çankaya SK 

15:00 Yeşil Yalova FK - Bursa Nilüfer FK 

16:00 Sincan Belediye Ankaraspor - Eskişehirspor 

19:00 Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu FK 

20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyesi Spor

