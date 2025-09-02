Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 8 maç...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Tur maçları bugün oynanmaya başlıyor.
Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.
Futbolseverler Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak müsabakaların detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
2 Eylül 2025 Salı günü oynanacak Türkiye Kupası maçlarının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
2 Eylül Salı
13:30 12 Bingölspor - Mardin 1969 Spor
15:00 1923 M.K.Paşaspor - Altay
15:00 Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor
15:00 Polatlı 1926 Spor - Çankaya SK
15:00 Yeşil Yalova FK - Bursa Nilüfer FK
16:00 Sincan Belediye Ankaraspor - Eskişehirspor
19:00 Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu FK
20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyesi Spor