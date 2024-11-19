Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

2025 Avrupa Basketbol​ Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Milli takımımız Macaristan ile 2 defa karşılaşacak.

A Milli Basketbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı maçların saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu.

Basketbolseverler Türkiye ile Macaristan arasındaki müsabakaların detayları hakkında aramalarını hızlandırdı.

İşte, Türkiye - Macaristan maçlarının detayları...

22 Kasım Cuma

20:30 Türkiye - Macaristan (TRT Spor Yıldız)

25 Kasım Pazartesi

20:00 Macaristan - Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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Hüseyin Topuz
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