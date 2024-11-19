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Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Milli takımımız Macaristan ile 2 defa karşılaşacak. İşte maçların detayları...