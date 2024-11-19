Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Milli takımımız Macaristan ile 2 defa karşılaşacak.
A Milli Basketbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı maçların saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu.
Basketbolseverler Türkiye ile Macaristan arasındaki müsabakaların detayları hakkında aramalarını hızlandırdı.
İşte, Türkiye - Macaristan maçlarının detayları...
22 Kasım Cuma
20:30 Türkiye - Macaristan (TRT Spor Yıldız)
25 Kasım Pazartesi
20:00 Macaristan - Türkiye (TRT Spor Yıldız)