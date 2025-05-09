Türkiye merkezli çay devi satılıyor! Karar o tarihte açıklanacak

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1985yılında Trabzon’un Of ilçesinde kurulan ve uzun yıllar Türk markası olarak hizmet veren Of Çay 2019 yılında dünyanın önde gelen çay kahve üreticisi Jde Peet’s’e satılmıştı.

6 yıldır Jde Peet’s tarağından yürütülen Türkiye’de devam eden çay operasyonlarını durdurulma kararı alındığı açıklandı.

Önde gelen çay üreticileri arasında yer alan Of Çay’ın satış sürecinin başlatıldığı açıklanırken, çay birimiyle ilgilenen potansiyel alıcılar ile görüşmelerin başladığı aktarıldı.

KARLILIK ORANLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Jde Peet’s, Of Çay'ın satışının gerekçesini de kamuoyu ile paylşaştı. Söz konusu satışın gerekçesi olarak, markanın çay biriminin şirketin genel kârlılık oranlarını olumsuz yönde etkilemesini gösterdi.

Konuya dair yapılan açıklamada ayrıca, ABD pazarında L’Or Barista kahve makinelerinin satışının da durdurulacağı ve bu segmentin Peet’s markası altında yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Jde Peet’s, alınan kararlarla ilgili daha fazla detayı 1 Temmuz’da açıklayacağını duyurdu.