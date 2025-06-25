Türkiye merkezli içecek devi iflas ile burun buruna geldi! 57 yıllık defter kapanıyor

Türkiye’nin önde gelen içecek üreticileri arasında yer alan Bursa merkezli meybe suyu üreticisi Aroma, son dönemlerde yaşanan mali zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girmişti.

Şirket tarafından Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusunun ilk aşamasında 3 aylık geçici mühlet kararı verilmişti.

16 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olan 3 aylık geçici mühlet kararının dolmasının ardından mahkeme, Aroma’ya 1 yıllık kesin mühlet verilmesine karar verdi.

NİHAİ KARAR 2026’DA VERİLECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yaşanan ekonomik sıkıntıların temel nedeninin stok fazlasının eritilememesi ve finansal planlama hataları olduğu belirtildi.

Bu durumun, şirketin nakit akışını olumsuz etkileyerek borçlarını ödeyemez hale gelmesine yol açtığı ifade edildi.

Mahkeme tarafından verilen 1 yıllık kesin mühlet süresi içinde şirket mali yükümlülüklerini yerine getirip toparlanma sağlayamazsa, 2026 yılının Mart ayında iflas kararı gündeme gelebileceği belirtildi.