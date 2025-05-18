Türkiye merkezli kuruyemiş devi konkordato ilan etti! 27 devir kapanıyor

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Türkiye’de 27 yıldır hizmet veren Amasya merkezli kuruyemiş üreticisi Yedikır Kuruyemiş için konkordato süreci geçtiğimiz günlerde resmen başladı.

Kuruyemiş üretiminin yanı sıra şekerleme, baharat ve bakliyat ürünleriyle de Türkiye’nin tüm şehirlerine ürün tedariki sunan şirketin son dönemlerde yaşadığı mali sıkıntılar konkordato başvurusunda bulunmalarına neden oldu.

Mahkeme, “Köyden Halka Kuruyemiş” markasıyla uzun yılladır kuruyemiş sektöründe yer alan firma hakkında geçici mühlet kararı verdi.

3 AY SÜRE TANINDI

Mahkeme tarafından verilen ara kararda, şirketin mali durumunu düzeltmesi amacıyla 3 ay süreyle geçici mühlet ilan edildi.

Karara göre, Yedikır Kuruyemiş ile birlikte şirket ortakları Cengiz Sezgin, Engin Sezgin ve Beratiye Sezgin hakkında ihtiyati tedbir uygulanmasına da hükmedildi.

Süreç kapsamında geçici konkordato komiseri olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Fuat Kubilay ve Veysel Kayar ile hukukçu Serdar Bektaş görevlendirildi.