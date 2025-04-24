Türkiye merkezli turizm şirketi konkordato talep etti! 1 yıl süre verildi

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Her geçen gün artış gösteren konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi. Bu kez konkordato başvurusu bir turizm firmasından geldi.

Konya merkezli olan Lüks Karakuş Turizm adlı firma son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle soluğu mahkemede aldı.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunan şirket hakkında, 11 Eylül 2024 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Verilen süre zarfında mali yapısının güçlendirmesi ve alacaklılarla uzlaşılması beklenen firmanın akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

ALACAKLILAR TOPLANACAK!

Konkordato sürecinin kritik adımlarından biri olarak kabul edilen alacaklılar toplantısı, 11 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak. Toplantıda, şirketin sunduğu konkordato projesi alacaklılar tarafından müzakere edilerek oylamaya sunulacak.

Toplantı öncesinde, şirketin güncellenmiş konkordato projesi ile mali durumunu gösteren belgeler, toplantıdan 7 gün öncesinden itibaren mesai saatleri içerisinde Selçuklu/Konya’daki komiserlik adresinde alacaklıların incelemesine açık halde bulunacak.