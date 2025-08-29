Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.

E grubunda mücadele eden Filenin Sultanları İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden mağlup etti.

Son 16 turuna yükselen Filenin Sultanları D grubunu 2. tamamlayan Slovenya ile eşleşti.

Voleybolseverler Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak son 16 turu maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Slovenya maçı ne zaman?

Türkiye - Slovenya son 16 turu maçı 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta oynanacak. Türkiye - Slovenya maçının saati FIVB tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Türkiye - Slovenya maçının TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.