Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.
E grubunda mücadele eden Filenin Sultanları İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden mağlup etti.
Son 16 turuna yükselen Filenin Sultanları D grubunu 2. tamamlayan Slovenya ile eşleşti.
Voleybolseverler Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak son 16 turu maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Slovenya maçı ne zaman?
Türkiye - Slovenya son 16 turu maçı 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta oynanacak. Türkiye - Slovenya maçının saati FIVB tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.
Türkiye - Slovenya maçının TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.