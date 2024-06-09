Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milletler Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı için geri sayım başladı. Filenin Sultanları, Çin'de düzenlenecek olan üçüncü haftanın ilk karşılaşmasında Tayland ile karşılaşacak.
Millilerimiz ABD'de düzenlenen ikinci hafta maçlarında Güney Kore, Sırbistan, Almanya ve ABD'yi mağlup ederek 4'de 4 yaptı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni ilk 8’de tamamlaması durumunda 20-23 Haziran’da düzenlenecek finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.
Türkiye - Tayland voleybol maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Peki, Türkiye - Tayland maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Tayland maçı ne zaman?
Türkiye - Tayland maçı 12 Haziran Çarşamba günü saat 12:00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.