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Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi'nde oynanacak olan Türkiye - Tayland maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte maçın detayları..