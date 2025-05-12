Türkiye’de de satılan limonlu içecekler raflardan kalkıyor! İşte, nedeni

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Almanya merkezli içecek üreticisi Fritz-Kola, popüler ürünleri arasında yer alan Fritz-Limon hakkında toplatılma kararı alındı.

Türkiye’de de satışı yapılan içecekler hakkında başlatılan geri çağırmanın nedeninin ise bazı şişelerde mikrobiyolojik kirlilik olduğu belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, L5090 şişeleme partisine ait, 0,33 litrelik ve 31.03.2026 son tüketim tarihli şişelerin bazı örneklerinde mikrobiyolojik kontaminasyon tespit edildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde üretim kodu “9” olarak belirtilen bu partideki içeceklerde aşırı basınç, anormal koku ve tat gibi belirtilerle fark edilebilen bir kirlilik olduğu vurgulandı.

Şirket, bu kontaminasyonun şişelerde tehlikeli bir iç basınç oluşturabileceğini ve ürünlerin tüketilmeden dikkatlice boşaltılması gerektiğinin altı çizildi.

TÜRKİYE’DE DE SATILIYOR!

Yapılan incelemeler sonucunda başlatılan geri çağırma sürecinin yalnızca Almanya ile sınırlı olmadığı belirtildi. Söz konusu limon aromalı Fritz-Limon adlı içeceğin Türkiye’de sınırlı sayıda satışa sunulduğundan, gurme marketler ve bazı online satış platformları aracılığıyla tüketicilere ulaşmış olabileceği belirtildi.

Bu nedenle yetkililer, Fritz-Limo Limon içeceği satın alanların, şişe ağızlarındaki üretim tarihi ve kod bilgilerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.