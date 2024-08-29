Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu! O meslek açık ara öne geçti... Bu yıl içinde internet üzerinden yapılan iş aramalarına en çok aranan meslekler belli oldu. Bakın en çok iş ilanı açan meslek hangisi oldu.

Editör: Seda Yeşilyurt

Bir iş arama sitesi yılın ilk 6 ayına ilişkin iş ilanı istatistiklerini yayınlandı. Yayınlanan istatistiklerde en çok başvurulan meslek belli oldu.

En fazla başvuru yapılan mesleklerin yanında aynı zamanda en çok başvuru yapılan sektör ve şehirde belli oldu.

İşe alım sitesi tarafından yayınlana verilere göre bakın en çok iş başvurusu İstanbul’da yapılırken en çok alım yapan sektör ise gıda sektörü oldu.

EN ÇOK İŞ BAŞVURUSU YAPILAN MESLEKLER...

1- Güvenlik Görevlisi

2- Depo Elemanı

3- Ön Muhasebe

4- Temizlik Görevlisi

5- Şoförlük

İŞVEREN TARAFINDAN EN ÇOK ARANAN MESLEKLER...

1- Güvenlik Görevlisi

2- Temizlik Görevlisi

3- Depo Görevlisi

4- Vasıfıs Eleman

5- Satış Danışmanı