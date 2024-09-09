Haberler



Bilgi



Türkiye’de en çok kazanan meslekler listelendi! En düşüğü 65 bin TL maaş alıyor...

Türkiye’de en çok kazanan meslekler listelendi! En düşüğü 65 bin TL maaş alıyor... Bir sosyal medya kanalı tarafından yapılan araştırma sonucunda Türkiye’de en çok kazanan meslekler belli oldu. Yapılan listede yer alan o 6 meslek bakın hangileri oldu.