Türkiye’de en çok kazanan meslekler listelendi! En düşüğü 65 bin TL maaş alıyor...

Haber Merkezi
Sosyal medya platformları arasında hemen herkesin aktif olarak kullandığı Instagram üzerinden yapılan en çok kazandıran serbest meslekler paylaşımı dikkat çekti.
Sosyal medya platformu Instagram’da “genctg” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan sayfa tarafından yapılan bir araştırma sonucunda o 6 mesleğin kazancı ilgi odağı haline geldi.
Türkiye’nin en çok kazandıran 6 serbest mesleğinin yer aldığı içerikte en düşük maaşın 65 bin TL en yükseğin ise 137 bin TL olması dikkatleri toplamayı başardı.
İŞTE EN ÇOK KAZANAN SERBEST MESLEKLER
1- Avukat: 137 bin TL
2- Berber: 112 bin TL
3- Marangoz:
4- Kasap Şefi:70 bin TL
5- Araba Tamircisi: 73 bin TL
6- Teknik Servis: 65 bin TL