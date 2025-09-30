Türkiye’de en çok köyü olan il hangisi? İşte yanıtı...

Türkiye’de köy yerleşimleri, iller arasında büyük farklılıklar gösteriyor.

Türkiye’nin geniş yüzölçümü ve farklı coğrafi yapısı, köy sayılarında da büyük farklılıklar yaratıyor.

Özellikle kırsal yaşamın yoğun olduğu bölgelerde köy sayısı dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

Bazı iller sadece birkaç yüz köye sahipken, bazıları binin üzerinde köyle dikkat çekiyor.

Peki, Türkiye’de en çok köyü olan il hangisi? İşte merak edilenler...

Geniş yüzölçümü ve kırsal yapısıyla öne çıkan Sivas’ta 1.200’ün üzerinde köy bulunuyor. Bu rakam, Sivas’ı Türkiye’de en çok köyü olan il konumuna taşıdı.

Sivas’ı köy sayısı bakımından Erzurum, Kastamonu ve Samsun takip ediyor. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri, yoğun köy yerleşimleriyle öne çıkıyor.