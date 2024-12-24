Türkiye’de en çok sipariş edilen yemekler belli oldu! Zirvede bakın hangi yemek yer aldı

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Türkiye’de sıklıkla kullanılan online yemek uygulaması Yemeksepeti 2024 yılında en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu.

Yemek sipariş alışkanlıklarına yönelik verilerini paylaşan uygulamada en sık tercih edilen yemek şaşırtmadı.

Türkiye genelinde en çok sipariş edilen yemekler, yerel tatlarla küresel lezzetlerin bir arada olduğunu gösterdi. En çok sipariş edilen ilk 5 yemek bakın hangileri oldu.

EN ÇOK O YEMEKLER SİPARİŞ EDİLDİ

1-TAVUK DÜRÜM

2- HAMBURGER

3- LAHMACUN

4- PİZZA

5- ÇİĞKÖFTE