Hüseyin Topuz

Türkiye'de günlük olarak satılan plastik poşet sayısı hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, genel veriler ve uygulamalar ışığında bazı çıkarımlar yapılabilir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2019'da başlattığı düzenlemelerle, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi ve geri kazanım katılım payı uygulamaları, poşet kullanımını azaltmayı hedeflemektedir.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli hale gelen plastik poşetler, son 5 yıldır marketlerde 25 kuruşa satılıyor.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinin ardından 2019-2024 yılları arasında 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Türkiye'de günde kaç poşet satılıyor?

Türkiye genelinde yıllık poşet tüketiminin birkaç milyar seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Bu da günlük milyonlarca poşetin kullanıldığı anlamına gelir. Kesin rakamlar için detaylı araştırmalar ve resmi veriler gerekmektedir.