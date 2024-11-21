Türkiye’deki Suriyeli sayısı ortaya çıktı! Sayıları düştü…

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama sonrasında Türkiye’deki Suriyeli sayıları belli oldu.

Yapılan adres tahkikatları sonucunda geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısında düşüş yaşandığı belirtildi.

Düzensiz göç hakkında açıklamalar yapan Yerlikaya, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146'ının adreslerinin güncel olmadığını belirtti.

SAYILARI DÜŞTÜ!

Yabancı uyruklulara ilişkin yapılan kimlik kontrolleri hakkında bilgi veren Yelikaya, "19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin güncel sayısı hakkında açıklama yapan Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştüğünü dile getirdi.

Yelikaya yapılan incelemeler hakkında yaptığı açıklamasında, "Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146’sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS’li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık. 19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi. Adres tahkikatlarından sonra, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştü.” İfadelerini kullandı