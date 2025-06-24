Abone ol: Google News

Türkiye’den ihraç edilen fındık kremasında güvenlik riski: “Yemeyin” uyarısı yapıldı

Hollanda’ya ihraç edilen ünlü bir markaya ait fındık kremasında güvenlik riski tespit edildi. Şirket, özellikle alerjisi olan tüketicileri kullanmamaları yönünde uyardı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
Türkiye’den ihraç edilen fındık kremasında güvenlik riski: “Yemeyin” uyarısı yapıldı

Türkiye’den Hollanda’ya ihraç edilen Gurme Çelebi markasına ait 300 gramlık fındık kremasında alerjen riski tespit edildi.

Akar Benelux B.V., ürünün içeriğinde fıstık bulunduğunu belirterek, özellikle fıstık alerjisi olan kişileri uyardı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ürün etiketinde yeterli bilgilendirmenin yer almaması nedeniyle alerjik bireylerin bu ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiği vurgulandı.

Alerjisi olan kişilerde fıstığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: Gurme Çelebi Fındık Kreması 300 gram

Son kullanma tarihi: 08-05-2026

Bilgi Haberleri