Türkiye’nin 34 yıllık tekstil devi konkordato ilan etti! Moda devlerinin tedarikçisiydi

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İstanbul merkezli moda ve teknik tekstil alanının öncüleri arasında yer alan Özgü Kumaş Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 30 Nisan 3035 tarihi itibariye konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvurunun sonucunda şirkete 3 aylık geçici mühlet süresi verildi.

Son dönemlerde mali sıkıntılarla boğuşan firmanın bu süreçte gerekli yapılandırmayı yaparak sektördeki öncü firmalar arasında kalmayı sürdürmesi umut ediliyor.

30 TEMMUZ’DA DURUŞMA OLACAK

Mahkeme, firmanın başvurusunu değerlendirerek sunulan belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ederek konkordato sürecini denetlemek üzere İbrahim Hak, Sedef Şahin ve Cüneyt Bellican'ı konkordato komiseri olarak atadı.

Mahkeme tarafından verilen karar kapsamında, süreç boyunca şirketin varlıklarının korunmasına yönelik her türlü tedbirin uygulanmasına da hükmedildi.

Yargı süreci kapsamında, konkordato kararına ilişkin itirazlar ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde yapılabilecek. Ön inceleme ve tahkikat duruşması ise 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Konkordato süreci boyunca Özgü Kumaş’ın faaliyetlerine ara vermeden devam edeceği ve mali yapısını güçlendirerek borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflediği bildirildi.